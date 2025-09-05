Lilly Tellez vuelve a criticar con puras falsedades.

Como siempre con ofensas y mentiras #LillyTellez criticó los rituales indígenas de nuestros ancestros a la madre tierra que ya fueron desacreditados como brujería, un comentario negativo de nuestras creencias con una fuerte carga simbólica y buscando la crítica política, posiblemente busca defender a su ex jefe dueño de empresas televisivas.

Lo de la cena en restaurante francés: fue reportado inicialmente por varios medios, unas horas después la #SCJN lo desmintió tajantemente, menos cenar con champagne como dice en su comentario.

Tanto Hugo Aguilar como Claudia Sheinbaum negaron que haya habido festejo; dijeron que los ministros continuaron trabajando hasta la madrugada en sesiones privadas.

Que opinan.

