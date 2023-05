Lilly Tellez Vs Santiago Creel.

En la presentación en el programa TeneBrozo, se le fue a la yugular la ex morenista qué traicionó al presidente Lilly Téllez, a él panista Creel Miranda, recordemos que esta senadora es quien ganó solamente por estar con la bandera de Andrés Manuel López Obrador ahora su ambicion crece más y se lanzó contra su compañero de partido, el diputado Santiago Creel, acusándolo de llegar al cargo como plurinominal, mientras que ella ganó su elección en el Senado de la República como militante de Morena.

Camino a las elecciones presidenciales de 2024, la ex morenista y el diputado panista se han presentado como los posibles representantes del Partido Acción Nacional (PAN) ante la contienda, todavía no empieza y ya comenzó Lilly Tellez a enfrentarse por poder, crearon un monstruo que no podrán contener y si deciden darle al diputado o otro la elección presidencial seguramente los atacará con odio y Traicionara a todos los panistas..

Ahora ya conocen la cara de la ex Morenista qué solo busca el poder y por ello se cambio a acción nacional.

Que opinan.

Www.elcambiodemexico.com