Línea 12 del metro la nueva estrategia de Claudio X Gonzalez y sus seguidores.

Hasta donde llegan los del partido @AccionNacional @pri_nacional @prdmexico conservadores y seguidores de esta secta política de #claudioxgonzalez

Si tardan unos días más en entregar la #linea12 no pasa nada, más exigen al presidente que no cumplió, acaso peña nieto cumplió con el tren rápido de Toluca, o Felipe Calderón con la refinería, su único interés era pedír dinero y más dinero, nunca supo el pueblo en que se ocupo tantas cantidades, hoy son los críticos más grandes de #amlo Partido Morena así también como de Claudia shein, a veces veo que esta gente no le importa la vida de las personas, lo único que les interesa es ver más muertes, para tener de donde colgarse asi atacar al gobierno de México, eso está fuera de toda humanidad, así de simple es mi comunicado el día de hoy para que el mundo vea como los conservadores tiran la piedra y esconden la mano.

Gente corrupta que no soporta perder su control y poder para hacer suyo este país.

Www.elcambiodemexico.com

