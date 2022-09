Liz Truss, oficialmente nueva primera ministra del Reino Unido tras reunión con reina Isabel

La política conservadora Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer en ocupar ese cargo, tras recibir el encargo formal por parte de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia.

En un acto protocolario conocido como el “besamanos” -aunque la práctica se limita a una reverencia o un apretón de manos-, del que el Palacio de Buckingham difundió una foto, la monarca pidió a Truss que forme un nuevo Gobierno, cuya composición se anunciará en las próximas horas.

The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty’s offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022