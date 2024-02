López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador comento contra periodista Tim Golden de Estados Unidos que no aceptaron tener un debate abierto, sobre los motivos para sacar una información cerrada desde hace años en #usa y puedan probar las acusaciones que fue objeto por el medio informativo Pro/Pública.

No vienen por que saben que es una noticia pasada y cerrada, yo no me quedaré callado, aquí se toparon con pared, concluye.

Que piensan de estas declaraciones del Ejecutivo mexicano.

