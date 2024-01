López Obrador destaca el crecimiento de la CFE.

Andrés Manuel López Obrador destacó que el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emprendido por el Gobierno de la Cuarta Transformación. Resultó en precios favorables para la economía de las familias mexicanas por el consumo de energía eléctrica. “Si no se fortalece esta empresa no tendríamos precios justos en el consumo de energía. No hace falta profundizar mucho, es cosa nada más de recordar lo que sucedió hace poco en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz, cómo incrementaron el costo de la luz en países europeos, sí por la guerra de Rusia y Ucrania, pero también porque se privatizaron los servicios de energía eléctrica”, argumentó al iniciar la conferencia de prensa matutina. Www.elcambiodemexico.com

