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López Obrador el presidente que brindo el cambio de México.

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EN UN MES Y DÍAS, DIRÁ ADIOS ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LA POLÍTICA, CUAL ES TU OPINIÓN DEL SEXENIO, RECIBISTE APOYO DEL GOBIERNO O ALGÚN FAMILIAR O SIMPLEMENTE, RECONOCES EL TRABAJO REALIZADO EN EL PAÍS, APOYAS LA 4TA TRANSFORMACIÓN, O DEFINITIVAMENTE ESTAS EN CONTRA DEL TRABAJO QUE REALIZÓ ESTOS 6 AÑOS.
MUCHA GENTE, NOS ESCRIBE Y HABLA DEL CAMBIO QUE LOGRÓ EL MANDATARIO EN SUS FAMILIARES, PADRES. ABUELOS, MADRES. ABUELAS, HIJAS, HIJOS, ETC.
QUISE HACER UNA ENCUESTA Y RECONOCER CUANTOS MEXICANOS ESTÁN FELICES DE HABER VOTADO POR LA 4T Y DARLE CONTINUIDAD A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
COMPARTE TU OPINIÓN Y COMPARTE EN TUS REDES, PARA QUE MÁS PERSONAS PUEDAN VER PORQUE MORENA ES EL PARTIDO QUE ARRASO Y CALLAR LAS VOCES QUE AUN DUDAN DEL PODER QUE TIENE ESTE GOBIERNO Y EL QUE VENDRÁ.
WWW.ELCAMBIODEMEXICO.COM
WWW.ANTARMNACIF.COM

EL CAMBIO DE MEXICO

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Citlalli Hernández nueva secretaria de la mujer.

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