PIDE AMLO MAS MEDICOS QUE DESEEN TRABAJAR, LES RECUERDO, YA TODO SERÁ GRATIS DESDE. MEDICINA Y ATENCIÓN, PARA ELLO REQUERIMOS TENER TODOS LOS DOCTORES QUE DESEEN TRABAJAR. 23/05/2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a médicos generales y especialistas a integrarse al Plan de Salud IMSS Bienestar, iniciativa que garantiza el derecho del pueblo a recibir atención médica de calidad, universal y gratuita en unidades médicas y hospitales públicos.

“Seguimos convocando todos los médicos que quieran trabajar en el sector salud; hay empleo, hay trabajo, todos, médicos generales y especialistas porque lo que queremos es dejar funcionando, antes de que termine nuestro gobierno, este sistema de salud pública de calidad y gratuito para los que no cuentan con seguridad social, que es la gente más necesitada”, subrayó.

En sexenios anteriores, dijo, no se formaron médicos ni especialistas porque no se invirtió en la educación pública y, en cambio, “apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura”.

“¿Qué fue lo que hicieron estos irresponsables corruptos? Rechazaron a millones de jóvenes en el periodo neoliberal con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, si querían ingresar a una universidad 500 para estudiar Medicina, admitían 50 y, no porque no pasaran, sino porque no había espacio, no había presupuesto”, apuntó en conferencia de prensa matutina.

