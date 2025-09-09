López Obrador, con el corazón del pueblo pese a los ataques mediáticos

Pese a la embestida constante de diversos medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador mantiene intacto e incluso fortalecido el respaldo del pueblo de México.

Las críticas, columnas y campañas que buscan minar su figura no han logrado lo que en otros tiempos parecía inevitable: erosionar la confianza ciudadana en un presidente. Por el contrario, cada ataque parece reforzar la identificación del mandatario con la mayoría de la población, que lo percibe como un dirigente cercano, transparente y dispuesto a enfrentar a los intereses que por décadas dominaron la vida pública.

La gente en plazas, calles y comunidades lo sigue reconociendo como un líder que no se esconde tras discursos técnicos, sino que habla con claridad y sencillez. Esa conexión, que no se construye con publicidad sino con hechos y símbolos, es la que mantiene vivo el lazo entre AMLO y millones de mexicanos.

En la narrativa política nacional, los medios pueden desplegar titulares adversos, pero poco efecto tienen frente a la legitimidad que otorga la aprobación popular. López Obrador no solo gobierna desde Palacio Nacional: gobierna desde el corazón del pueblo que, más allá de las críticas, lo respalda con convicción.

Es, simple es López Obrador el presidente qué cambio la vida de muchos mexicanos de la tercera edad y jóvenes que buscaban estudiar o trabajar.

Www.elcambiodemexico.com