Los Excesos y la olvidada austeridad de López Obrador no parecio importar al senador por Quintana Roo Gino Segura.

Gino Segura: sus excesos en tiempos de austeridad, podría provocar una debacle en el tiempo electoral de buscar la gubernatura de Quintana Roo.

Por Antar Moisés N.

En Noviembre de 2024, hace menos de un año, el senador Gino Segura celebró su boda en Sinaloa. El evento no pasó desapercibido: los lujos y excesos se dejaron ver en cada detalle. No habría mayor problema, de no tratarse de un político que suele replicar las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la austeridad republicana.

Quienes lo conocen afirman que es asiduo visitante de las grandes plazas de Puerto Cancún y de tiendas de marca reconocida. Pero es un buen muchacho me dicen!!!

No lo dudo. Sin embargo, esta columna no pone en duda su carácter, sino la incongruencia entre su discurso y su estilo de vida. En tiempos donde el pueblo observa con lupa cada detalle que se aleje de la llamada austeridad franciscana, Gino Segura podría estar enviando el mensaje equivocado.

Algunos políticos de Quintana Roo aseguran que el senador no sería el perfil ideal para ganar la contienda de 2027. Aun así, todo indica que ya ha comenzado su labor para posicionarse como uno de los aspirantes fuertes a la gubernatura.

He escuchado entre la gente que su nombre suena con insistencia entre los políticos. Lo que también ha quedado claro es que la austeridad no encaja con su forma de vida platican entre sombras.

Su boda fue un reflejo de ello: un evento ostentoso, elegante, sí, pero que contrasta con el discurso de quienes integran el movimiento de la Cuarta Transformación y del legado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Aclaro: celebrar una boda con esplendor no es pecado. Es un día único y especial. El punto es el mensaje político que proyecta alguien que representa a un partido que se ha esforzado por defender la imagen de la austeridad y distanciarse de los excesos que caracterizan al PRI de Alito Moreno o al PAN de Jorge Romero y Marko Cortés.

Tanto políticos como ciudadanos señalan que el senador podría afectar los avances logrados en el estado bajo el gobierno de la morenista Mara Lezama. Aunque muchos lo ubican en el Partido Verde, no hay que olvidar que este partido político es aliado de Morena. La propia Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde, ha reiterado en distintas ocasiones que la austeridad forma parte de su línea política y que su grupo refrenda total apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde su boda, seguí muy de cerca cómo su evento generó una ola de comentarios de aliados y detractores por igual que aprovecharon para enviar mensajes a la opinión pública. No solo por el gasto, sino por el contraste con la realidad económica que vive el país.

Seguramente esperan que se pierda con el tiempo. Pero lo que no parece advertir el senador es que tiene al enemigo en casa:

en las mesas de café, en las sobremesas políticas, sus propios “amigos” son quienes más lo comentan, incluso cuando en la mesa del café como es típico del senador un ser humano sensible, juguetón y sencillo, al parase y despedirse con los típicos abrazos entre cuates, empiezan los comentarios con cierto sarcasmo, cuando él ya no está presente.

Incluso, una persona que lo conoce me explico que la celebración fue vendida a una revista, no me consta pero vino de una fuente cercana, fue una decisión que me dicen terminó por generar más críticas que aplausos.

Mientras unos hablaron de excesos, otros reconocieron que fue una fiesta impecable, bien organizada y digna de un recuerdo muy bonito para el y su familia en el futuro, eso de verdad lo respeto y lo entiendo.

Pero en un México que enfrenta carencias, donde los desastres naturales multiplican el gasto público, el lujo desmedido se percibe como una falta de sensibilidad política, aunque en ese momento era diferente, si tenía la 4T, un telescopio vigilando los pasos de todos los que transitan en la política opositora al PRI y PAN.

Aclaro: no se trata de insinuar que hubo uso de recursos públicos, eso incluso se que no fue así, fue con su propia economía.

El problema es la falta de percepción: ver la tormenta y no preocuparse. En política, las formas pesan y eso lo aprovechan, solo esperarán el momento para hacer una gran campaña contra la transformación y el senador.

La confianza ciudadana y la credibilidad se construyen con humildad, no con apariencias. Tal vez en el corto plazo esto se enfríe piensan pero cuando lleguen los tiempos electorales, los golpes políticos vendrán con fuerza y con ese estilo sabrosón del Caribe?

He dicho antes que lo ocurrido con Gino Segura no es un caso aislado. Lo mismo vimos con Ricardo Monreal, Mario Delgado y otros que, tras la salida de López Obrador del escenario presidencial, comenzaron a mostrar su verdadero rostro. Es típico de nuestra política: desconectarse de la realidad social del pueblo.

Vivimos en un país donde la austeridad se promueve como principio de gobierno. Por eso, los gestos de excesos se interpretan como provocaciones para la misma mandataria. En política se paga caro un mínimo error. Divide grupos, genera resentimientos y puede costar elecciones. Solo basta mirar el ejemplo de Bolivia.

No tengo problema con que el senador haya celebrado su boda con grandeza. Lo felicito. Pero el mensaje que proyecta es otro: mientras la ciudadanía enfrenta los retos de un país que apenas despega, algunos representantes públicos siguen viajando, comprando propiedades y gastando sin medida.

Eso puede poner en riesgo el futuro de la Cuarta Transformación.

Aún están a tiempo de reflexionar, de hablar con franqueza y, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de no perder el piso

Asi mantener la unión y no dar armas a la oposición, que aunque parezca dormida

toma nota de todo, esperando su momento para su estrategia y demeritar los dichos de austeridad qué señala constantemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué opinan?

