Los grupos políticos Vs PVEM. Que motivo a algunos medios de información y políticos buscar afectar la carrera política de @jorgeemilioglz En diversas ocasiones comente que todo fue debido al rapido crecimiento del partido verde de México, quien ha sido clave para el triunfo de gobiernos en nuestro país. Un día un político en la era de Vicente Fox, hizo una junta y comentó entre su grupo,dile a los medios de casa, que busquen tronar al partido verde, como de lugar, quedo claro, esos tiempos si no obedecían, estabas en contra del aparato de gobierno, sabemos que era muy complicado más aún para quienes tenían compromisos con el gobierno federal..Fue contundente atacar este partidoal inicio del nuevo gobierno en 2006con Felipe Calderón, desde ese momento era presionar a todos los partidos políticos a alinearse, igual paso con medios informativos, desde ese momento sabias que si estabas en contra del gobierno, lo mejor seria dejar tu trabajo periodísticoera crucial acabar con lo que representaba el partido verde,para ello se debia atacar a su presidente jorge Emilio gonzalez,La consigna era general contra los grupos sindicales y políticos, sucedioCon luz y fuerza, no se alinearon como querían y deciden desaparecer,sin pensar cuantas familias quedarían expuestas sin trabajo, el poder del más fuerte creció cada día, la orden nunca la desestimaron, la orden era atacar a Jorge Emilio y el PVEM, escribir a favor del político verde te costaba el trabajo o incluso ponerte en contra del gobierno, en esos tiempos sabias el costo que tendría, muchos periodistas solo acataban las órdenes era obvio por los contratos económicos tan inflados que tenían con el aparato de gobierno que manejaba comunicación social, en ese tiempo entendí que estaban conectados los presidentes uno se va, el otro quedaba con el encargo, se dejaban herencias que acordaban en las salas escondidas de los pinos..El nuevo cambio con @lopezobrador se terminan la mayoría de privilegios a políticos, periodistas, empresarios.Por: Antar M Nacif.

