LOS OPOSITORES DONDE ESTÁN ESTE MOMENTO QUE LA PRESIDENTA DE MÉXICO ES RECONOCIDA POR LA REVISTA TIME

El trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , no pasa desapercibido en el mundo, por lo que no es de extrañarse que haya sido incluida en la lista de la revista #Time con las 100 Personas Más Influyentes del 2025. El pueblo de México está muy bien representado por nuestra mandataria y se nota la visibilidad de las mujeres por la que ella Lucha. Con esto reconocen a la presidenta como mujer y más aún como mexicana que ama a su país. Www.elcambiodemexico.com

