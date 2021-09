Maduro tacha de ‘provocación’ discursos de Lacalle y Abdo en la CELAC

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó este domingo de “provocación” los discursos de los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en México.

“Nosotros, frente a la provocación y agresión del presidente Lacalle, de Uruguay, y del presidente de Paraguay, no me acuerdo del nombre de él (…) no sé si es conocido ese señor, ellos vinieron a una provocación y a la provocación les respondimos con altura”, dijo Maduro en una declaración al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) antes de embarcar de regreso a Venezuela.