Malu Micher dice no me voy de Morena, es una guerrera que cuido a su candidato.

DEJAN SOLO A MARCELO EBRARD, MALU MICHER DICE YO NO ME VOY DE MORENA.

En la familias se pelean y no por ello nos vamos a retirar, yo no me iré de Morena comento Malu Micher, Gerardo Fernández Noroña igualmente reconoció que fue un gran trabajo de Morena, al igual Adán Augusto López, Ricardo Monreal, el guero Velasco, todos estuvieron de acuerdo en apoyar a la nueva coordinadora de la transformación y solo Marcelo Ebrard estuvo buscando afectar al partido, tu que opinas debe irse o continuar en la 4ta transformación.

