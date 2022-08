Más de 70 mil mujeres en México, víctimas de un delito en lo que va de 2022

Las manos de Andrea no dejan de temblar desde hace tres meses, cuando fue víctima de violación.

En mayo del 2022 iba en compañía de un grupo de amigos en su automóvil circulando por Calzada de Tlalpan, cuando un vehículo con dos hombres los detuvo.

“Uno de ellos me llevo atrás de su carro y sucedió todo. Uno no sabe si gritar, si hacer algo; se queda uno como en shock, es un momento muy difícil”, relató Andrea.

Una vez que el sujeto abuso de ella, escapó con su cómplice.

Andrea acudió a la Fiscalía a denunciar a su agresor.

La pronta intervención de la Policía de la Ciudad de México ayudó a que no escaparan.

“Tres días después me mandan llamar, que ya los había detenido. Me duele mucho, hay veces que he tenido crisis y sí está mi familia, pero nadie me quita el sentimiento que yo traigo, nadie”, expresó Andrea.