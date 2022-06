Médicos especialistas rechazan más de siete mil plazas ofrecidas por el Gobierno de México

“La participación de los estados y municipios, y es algo que vemos desde antes, cómo podemos generar elementos atractivos para arraigarlos en algún estado o entidad donde hacen falta; el ejercicio nos sirvió para entender cuáles son casos en donde lo que está inhibiendo es temas de seguridad que se tiene que resolver de forma más estructural, pero también en donde que no se hace interesante para un médico que no podrá posibilidades de emplearse en otras instituciones o en la práctica privada”, apuntó Zoe Robledo, director general del IMSS.

“Es muy claro que medicina interna tiene una situación de poca formación o que quizá, como los médicos internos a veces son el primer paso para después ir a una especialidad, muchas veces ya no se quedan con médicos internistas, porque fue el mayor numero de vacantes, 1,800 y solo se registraron 404; creo que eso nos va a dar mucha información para tomar algunas decisiones sobre cómo se está formando en los estados, los sistemas de salud el primer nivel de atención, las clínicas, los atienden con médicos generales, que pueden resolver unas cosas, pero no son con médicos familiares como lo hacemos en el sistema de salud, es parte del proceso de federización”, comentó Zoe Robledo, director del IMSS.