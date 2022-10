México disminuye su esperanza de vida de 75 a 71 años por el COVID-19

“En México, en 2016 se identificó por primera vez una reducción de la esperanza de vida, 2016, los contribuyentes fundamentales tenían que ver con estas enfermedades crónicas no transmisibles, en especial la diabetes, hemos tenido las epidemias de enfermedades crónicas más grandes del mundo, hoy ya no somos el primer lugar en obesidad en adultos, pero sí lo somos en adolescentes y en niños”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

