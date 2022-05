México insiste a EEUU que invierta en Centroamérica para frenar migración

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2022

“Sobre el tema de las sanciones y Ucrania, mira, sí, te diría… lo que le he dicho yo a Blinken, más que tengamos una discusión sobre sí sanciones, no sanciones, es compartir información si es que hay algo que pueda ser que tengamos que prestarle atención como por ejemplo que pudiera haber una exportación delicada de alguna pieza o que hubiese lavado de dinero, y eso es más productivo porque eso no lo permitiríamos”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

“Lo que principalmente conversamos fue sobre dos temas: el que tiene que ver con la potencial o próxima desaparición del Título 42 y los efectos que ellos suponen que esto puede llegar a tener y cómo podemos organizar una estrategia particularmente en Centroamérica… nosotros propusimos ahí esencialmente que se haga una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión… porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios”, explicó Marcelo Ebrard , secretario de Relaciones Exteriores.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

“Fueron muy respetuosos. No nos dijeron que desecharon lo que les estábamos diciendo, pero sabemos que tienen una posición diferente hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Construir lo que presentó el presidente López Obrador en el aniversario de Bolívar… el presidente propuso que en vez de la Organización de Estados Americanos como está en sus bases, fuésemos más hacia lo que es la Unión Europea… entonces la Cumbre de las Américas nosotros la vemos como una oportunidad para empezar a caminar en esa dirección y sería muy mala señal que la primera reunión sea y que algunos no vayan, sobre todo tomando en cuenta que en la última que hubo sí estuvo Cuba, en el 15. Entonces es un poquito contradictorio. Y por eso lo hemos puesto sobre la mesa. Mismo caso, Venezuela”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.