MÉXICO LOGRA LA MAYOR REDUCCIÓN DE POBREZA EXTREMA.

México logró algo único para nuestra gente más vulnerable, la mayor reducción de la pobreza extrema. La OCDE registra que en México 2.3 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre 2016 y 2022. Se redujo en un 25% el número de mexicanos que no pueden satisfacer necesidades básicas como alimentación y vivienda. México está cambiando, lo podemos ver, aunque muchos no decidan sentirlo. Www.elcambiodemexico.com

