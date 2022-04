México se abstiene de votar en Consejo Seguridad ONU sobre expulsión de Rusia: AMLO

“¿Para qué es la ONU?, ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra y que la gente no siga sufriendo?, sobre todo la gente inocente, ¿Por qué no aceptar de que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política?, porque la política se inventó para evitar la guerra”, refirió.

You may also like