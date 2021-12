México se adhiere al proyecto Artemisa, programa espacial de la NASA que busca llegar a Marte

“Para quienes vivimos en 1969, con la televisión de bulbo, que fue algo que no olvidamos ni vamos a olvidar, éramos espectadores, ahora vamos a ser participantes, es un gran paso para México, no vamos a ser espectadores, vamos a estar ahí”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

