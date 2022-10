México y organismos internacionales acuerdan grupo de acción humanitaria para personas venezolanas

A fin de mantener flujos migratorios ordenados, Andrés Ramírez señaló: “es importante trabajar en la emisión de documentos migratorios alternativos a la población que no desee retornar a Venezuela o a otros países y que no cumplan requisitos para viajar a los Estados Unidos para que puedan tener una regular estancia en nuestro país y puedan trabajar”.

You may also like