Mi hermoso país, hoy tiene una gran presidenta.

Gracias Dios por dejarme nacer en México, gracias por dejarme ver que una mujer logró llevar la bandera como presidenta de mi país Claudia Sheinbaum Pardo

Hoy mi corazón late más fuerte por México.

Una Nación forjada en la lucha por la libertad, que después de 215 años escribe una nueva página en su historia.

Con una mujer al frente, comprometida, honesta y valiente, nuestra patria se eleva con esperanza y dignidad.

Claudia Sheinbaum encarna la voz de millones, la fuerza de nuestra tierra y el amor a este país que tanto soñó con la igualdad.

México no solo celebra su Independencia, celebra que su libertad tiene rostro de mujer.

¡Viva México libre y soberano!

¡Viva nuestra Presidenta!

Antar Moises N.

