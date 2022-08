‘Mi sueño es dejar un México sin pobreza’, dice AMLO en Quintana Roo

“Cuando se nos presentan esos proyectos originalmente se pensaban que el puente iba a ser de paga, de peaje, que se iba a cobrar una caseta para atravesar la laguna los más de 8 kilómetros, y dijimos ¡no!, no puede ser de paga porque le tenemos que devolver algo de lo mucho que le ha dado Cancún a México, por eso, son estas obras en beneficio de la gente, que bien que están aquí los transportistas porque nos van a ayudar como siempre para que no falte el transporte, el material, y que están aquí también las empresas”, mencionó López Obrador.

“Vamos a seguir buscando a personas desaparecidas, respetando los derechos humanos, no utilizando la fuerza, nada por la fuerza, decía Juárez, todo por la razón, y el derecho, y sin reprimir al pueblo, también tenemos que lograr paz y tranquilidad con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política, garantizando las libertades porque nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, México no vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar, por encima de todo, las libertades, que todos puedan expresarse, y si tenemos nuestra conciencia tranquila, no tenemos nada de qué preocuparnos”, indicó López Obrador.