Migrantes esperan asilo en Estados Unidos varados en mega albergue de Ciudad Juárez

“No es momento ahorita para aventurarse a esta frontera y tratar de ingresar a los estados unidos, porque no, la puerta aún no está abierta”, agregó Enrique Valenzuela, director de Comisión Estatal de Población de Chihuahua.

“Cuando me mandaron acá, sentía triste y pensando que no logre lo que estaba planeado de sondear por mi vida, sigo luchando para que tengo que lograr, nunca tienen que desaparecer un sueño que uno tiene que lograr”, agregó Mateo Velázquez, migrante guatemalteco.