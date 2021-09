Migrantes haitianos consideran quedarse en México tras desalojo masivo en EEUU

Muchos migrantes haitianos que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos, mientras miles de sus compatriotas fueron expulsados ​​de un campamento fronterizo, están pensando encontrar trabajo en México si las medidas para frenar la entrada al país del norte siguen siendo estrictas.

Te recomendamos: Choca autobús que trasladaba a 25 haitianos que se dirigían a Ciudad Acuña, Coahuila

El viernes, miles de migrantes -la mayoría haitianos- fueron desalojados de un campamento fronterizo entre las ciudades Del Río, en Texas, y Ciudad Acuña, en México. Algunos fueron trasladados en avión, mientras que otros permanecen en Estados Unidos por ahora.

Durante semanas, los haitianos han estado huyendo del caos económico, político y social en su tierra natal, con muchos miles todavía atravesando Centroamérica y México, con la esperanza de llegar a Estados Unidos para lograr una mejor vida.

Miles de ellos se han dispersado por el norte de México en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación entre los funcionarios de que los cruces masivos, como los que se ven en Ciudad Acuña, puedan ocurrir en otros lugares.

En Monterrey, unos cientos de kilómetros al sureste, se han reunido unos 2,000 haitianos, según recuentos de los refugios para migrantes.

Marck Lender, un haitiano de 30 años que viajó desde Chile, dijo que se esperaría hasta obtener los papeles necesarios para legalizar su estadía.

“Tengo miedo de las autoridades migratorias, no quiero que me deporten”, confesó mientras comía un caldo de pollo en un comedor de una casa para migrantes. “Si encuentro trabajo en México, me voy a quedar”.