MIGUEL TORRUCO GARZA DEBIÓ LLEVAR EL DEPORTE NACIONAL EN LUGAR DE UN EX PANISTA QUE VOTO TODO EN CONTRA EN TIEMPOS DE AMLO

DEBIÓ SER MIGUEL TORRUCO GARZA QUIEN LLEVARÁ EL DEPORTE EN MÉXICO Y NO UN EX PANISTA COMO ROMMEL PACHECO QUE VOTO EN CONTRA DE TODAS LAS REFORMAS DEL EX PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR Y FUE PREMIADO CON LA DIRECCIÓN EN LA #CONADE.

Miguel Torruco Garza el pionero en traer la clase de box a México con Claudia Sheinbaum Pardo fue muy extraño no verlo presente en la mañanera, un político que trabajo con Andrés Manuel López Obrador en #Conabox quien presentó al Canelo Álvarez con la presidenta cuando buscaba la presidencia de México, un tipo leal y honesto con ella, que la defendió en su campaña, no debería acaso tener la CONADE, en cambio se la dieron a Rommel Pacheco un ex panista qué perdió la presidencia de Mérida Yucatán, con Morena, que estuvo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el sexenio y mágicamente, cuando vio su conviencia, se cambió a Morena, acaso Rommel se merecía tener más atención de la presidenta de México Claudia Sheinbaum qué el mismo Miguel Torruco Garza quien estuvo a su lado desde el principio, cuando viajaba a toda la República mexicana en busca de ser quien llevara el país después de López Obrador, es extraño ver a muchos políticos que atacaron a la nueva presidenta de México, tener puestos clave en el gobierno federal, pregunto en el momento que suceden las traiciónes como paso con Lilly Tellez. Germán Martínez, Javier Corral, será el ex presidente de Morena, Mario Delgado el culpable, alguien tendrá que responder y dar la cara por meter a la campaña de Sheinbaum a políticos que pertenecían a opositores y en algún momento pueden intentar retornar a sus raíces.

Creen que debería Torruco Garza estar en CONADE o esta bien la decisión que tomó el nuevo gobierno federal de poner a un ex panista qué atacó al ex presidente de México López Obrador cuando portaba la playera de acción nacional.

Que opinan.

