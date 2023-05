Miguel Torruco Garza es quien desde su comienzo como diputado federal su interés fue trabajar y platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador el retorno de los trenes al pueblo de México, con los avances de comodidad, tecnológicos y de velocidad que tienen hoy en día. En tiempos de Ernesto Zedillo aquel presidente que vendió nuestros trenes para después comenzar a laborar en esa misma empresa, me he preguntado, dudo que trabajará, estoy seguro que al vender tiene un gran porcentaje con la empresa, obviamente con su préstanombres de los empresarios de #GrupoMexico Tuvo que llegar la 4ta Transformación y Miguel Torruco Garza para lanzar esta propuesta que está siendo escuchada por diversos políticos y sectores empresariales con buenos ojos. El diputado federal es quien tiene los más altos porcentajes en las encuestas para jefe de gobierno después del término de Claudia Sheinbaum depende de su decisión, sabemos que es un brazo fuerte de la jefa de gobierno y mucho dependerá de la decisión que tome y su destino político sea con Sheinbaum o buscar la Ciudad de México. Por el momento tenemos un político joven que trae los pasos de lealtad y honestidad del presidente López Obrador. Que opinan del Diputado federal que siempre ha estado en las filas de #morena ni uno u otro partido, siempre al lado de #amlo como un amigo, compañero de lucha, más, allá de todo ello la inmensa lealtad que tiene al presidente.

