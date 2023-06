TORRUCO TURISMO ASÍ LO PUEDEN SEGUIR EN SUS REDES SOCIALES.

Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, una realidad para el bien del turismo de Sinaloa y de México: Miguel Torruco

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguraron el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, el más grande de América Latina, y que se convierte en el nuevo atractivo ancla que contribuye a ampliar, diversificar y revitalizar la oferta turística de este importante destino turístico.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguraron el nuevo atractivo ancla, que atraerá turistas ávidos de experiencias únicas y originales, e incrementará la estadía y gasto per cápita de los visitantes.

Torruco Marqués destacó que este recinto es un claro ejemplo del trabajo coordinado e inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno y del sector privado para beneficio del turismo y de la población local.

En el Callejón Liverpool, develó la placa de Pete Best, primer baterista de The Silver Beatles, banda que a la postre se convertiría en The Beatles, y que ahora tiene presencia junto a las figuras del icónico cuarteto de Liverpool.

Con autoridades estatales, municipales y empresarios, Miguel Torruco dio el banderazo de salida del tranvía turístico “El Más Chilo” que, con dos rutas, recorrerá los principales atractivos de Mazatlán.

Acompañado de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez; y el presidente municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zatarain; el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó que este recinto atraerá la mirada de turistas ávidos de experiencias únicas y originales, e incrementará la estadía y gasto per cápita de los visitantes, ya que está concebido para la exhibición, pero también para la investigación y divulgación del conocimiento del mundo marino.

Indicó que el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” es un proyecto largamente anhelado, que hoy se convierte en realidad, para bien del turismo de Sinaloa y de México.

Precisó que este gran acuario es un claro ejemplo del trabajo coordinado e inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno y del sector privado para beneficio del turismo y de la población local, atendiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social.

“Todos los que formamos parte de este monumental proyecto, debemos sentirnos orgullos por concretar este ambicioso sueño, que ofrece al viajero alternativas para la diversión, aprendizaje, cultura y contacto con la naturaleza. Sin duda, coadyuvará a reafirmar a Mazatlán, a Sinaloa y a México, como referentes del turismo mundial”, comentó.

Torruco Marqués subrayó lo prodigiosa que ha sido la naturaleza con el Golfo de California, inigualable extensión del Océano Pacífico que fue denominada por el oceanógrafo e investigador Jacques Cousteau, como “El Acuario del Mundo”.

Puntualizó que, en sus azuladas aguas habitan 36 especies de mamíferos, entre las que se encuentra la endémica vaquita marina; 31 tipos de cetáceos, como las ballenas gris, jorobada y azul; 5 de las 7 clases de tortugas marinas existentes en el mundo, y más de 700 categorías de peces, incluyendo tiburones y totoabas.

Además, alberga 12 Áreas Naturales Protegidas, entre ellas la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California, un sitio de excepcional belleza, gran diversidad biológica y hábitat de especies endémicas, que en 2005 fuera declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

El secretario de Turismo aseveró que el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” fortalece la oferta turística del destino que cuenta con paradisiacas playas y áreas naturales protegidas, al igual que su histórico malecón, El Faro, el antiguo Fuerte Español, el Observatorio, el Teatro Ángela Peralta o el recién inaugurado Callejón de Liverpool, actualmente visitado y fotografiado por numerosos turistas nacionales e internacionales.

Durante su visita a este emblemático sitio, develó la placa de Randolph Peter “Pete” Best, primer baterista de The Silver Beatles, banda que a la postre se convertiría en el famoso cuarteto The Beatles, y quien permaneció en la agrupación hasta el 16 de agosto de 1962, cuando fue reemplazado por Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr. Hoy, la placa de Pete Best, tiene presencia junto a las figuras del icónico cuarteto de Liverpool.

Torruco Marqués afirmó que Mazatlán además es punto de partida para visitar el Centro Turístico Islas Marías; y también es uno de los principales sitios turísticos contemplados en la “Alianza Mar de Cortés”, que involucra a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; para impulsar, desarrollar y detonar la actividad turística en esta macrorregión.

“La Secretaría a mi cargo apoya con asesoría técnica la innovación e integración de rutas especializadas en turismo deportivo, gastronómico, de cultura, de naturaleza, o aquéllos que se definan en coordinación con las autoridades estatales de las entidades federativas. De igual modo, promovemos y proyectamos internacionalmente sus atractivos turísticos. A estos y muchos atractivos más, se suma ahora el Gran Acuario Mazatlán ‘Mar de Cortés’, que abre sus puertas al público”, concluyó Torruco Marqués.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” será un ícono turístico de Mazatlán, pero además una obra de atracción de investigadores y grupos escolares quienes podrán ver una fiel representación de la vida marina existente en el Mar de Cortés en este moderno acuario, que es la gran virtud de este edificio.

El mandatario sinaloense felicitó al empresario mazatleco Ernesto Coppel Kelly por la concreción de este magno proyecto, pues se trata del mejor acuario de Latinoamérica, porque él, junto con demás empresarios comprometidos, están haciendo de Mazatlán un gran destino, gracias a la inversión que han aplicado.

“Yo seguido les digo, hay que invertir. En la medida que invierten los empresarios, en esa medida le tienen confianza al gobierno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en nuestro caso el gobierno que me toca presidir en Sinaloa. A mí me interesa mucho, por eso llamo a los empresarios a que inviertan y decirles que nosotros tenemos la obligación de proteger su inversión, eso le toca al gobierno, convencer al empresario para que invierta y genere mejor calidad de vida y nosotros tratar de que los problemas que se les presenten sean canalizados debidamente”, dijo.

En tanto, el alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zatarain, destacó el gran desarrollo que ha tenido el puerto gracias a los nuevos proyectos de alto nivel, como lo es el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, que enaltece la ciudad y permite redituar al turista una gran experiencia.

En su oportunidad Ernesto Coppel Kelly, presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito y desarrollador de este proyecto, agradeció el apoyo, acompañamiento y recomendaciones del secretario Torruco Marqués para desarrollar este proyecto que fortalecerá la imagen de Mazatlán como un centro de entretenimiento, que fomenta la integración social de los mazatlecos y sus turistas.

Señaló que el Gran Acuario Mar de Cortés, una inversión público-privada que se ha construido dentro de un plan maestro que es el Parque Central, es resultado de la motivación por crear un atractivo social-turístico de primera clase mundial, que fomentará la conservación, la investigación y que proyectará modernidad y progreso en Mazatlán.

“Estoy seguro de que con este magno proyecto estamos promoviendo la conciencia ecológica de toda la gente y con eso estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social de cuidar los mares y de cuidar el mundo” declaró.

En la inauguración del Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” se contó también con la presencia de Maribel Collins Sánchez, secretaria de Turismo de Baja California Sur; Eneyda Rocha Ruiz, presidenta de DIF Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares, secretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía de Sinaloa; Tatiana Bilbao, directora de Tatiana Bilbao Estudio; Jose Luis Mogollón, presidente del Consejo de Administración de Kingu Mexicana; Guillermo Zerecero Velo, director general del proyecto; Carlos Erin García, director de Construcción; Rafael Lizárraga, director ejecutivo de Acuario; entre otros.

Durante la gira de trabajo por Mazatlán, el secretario de Turismo, junto con la secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez; y el vicepresidente de Fematur, Juan Carlos Arnau, dio el banderazo de salida del tranvía turístico “El Más Chilo”, a cargo de la empresa Sinaloa Adventures, con capacidad para 25 pasajeros que contará con dos rutas iniciales de 14 y 27 puntos de interés, respectivamente, entre ellos, el Callejón Liverpool y el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”.

“La creación de productos novedosos, únicos y originales, amplía y diversifica el abanico de opciones turísticas, incrementando el flujo de viajeros, la estadía y la ocupación hotelera, lo que representará un aumento en la derrama económica y gasto per cápita, en beneficio de la población local. El tranvía turístico es un ejemplo de integración del producto turístico en Mazatlán, que responderá a las necesidades, requerimientos y expectativas de un turista cada vez más informado y exigente”, agregó Torruco Marqués.

El titular de Sectur recibió un reconocimiento por el trabajo más cercano que ha realizado con los estados y municipios con el propósito de diversificar la actividad turística, en estrecha coordinación también con el sector privado.

Como parte de la gira de trabajo, Torruco Marqués realizó un recorrido por el hotel Courtyard Resort by Marriott Mazatlán, acompañado de los ejecutivos de esta propiedad supervisó las buenas condiciones de las instalaciones que forman parte de la oferta de alojamiento de este destino, para satisfacer la demanda de los turistas.

