Miles de presos esperan sentencia; mujeres y pobres el mayor número de ellos

En México más del 40 por ciento de la población carcelaria sigue esperando sentencia; gran parte son mujeres.

Jireth, empleada de 24 años y madre soltera de dos hijas, cuenta que la peor experiencia de su vida fue haber recibido prisión preventiva oficiosa por un supuesto robo a camión de carga pesada.

Veintitrés meses después fue puesta en libertad por falta de pruebas, sin explicación ni disculpa alguna.

“Nada más me llegan y me dicen que me hablaba el licenciado, que no se me encontró ningún cargo, ni siquiera me dejaron recoger todas mis cosas, me dijeron ya sal ya es hora de que ya te vayas. No piden disculpas”, Jireth, exinterna Puente Grande, Jalisco.