Miss Universo reconoce a Claudia Sheinbaum Pardo

Fátima Bosch reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras convertirse en Miss Universo.

Después de obtener la corona de Miss Universo, Fátima Bosch expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su liderazgo, el impulso a las mujeres mexicanas y la representación digna del país en el ámbito internacional. Con sus palabras, Bosch subrayó el orgullo de llevar el nombre de México en alto y agradeció el respaldo institucional que ha fortalecido la proyección del talento femenino a nivel global.

