LocalNacionalNews

Miss Universo reconoce a Claudia Sheinbaum Pardo

adminBy 35 views

Fátima Bosch reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras convertirse en Miss Universo.

Después de obtener la corona de Miss Universo, Fátima Bosch expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su liderazgo, el impulso a las mujeres mexicanas y la representación digna del país en el ámbito internacional. Con sus palabras, Bosch subrayó el orgullo de llevar el nombre de México en alto y agradeció el respaldo institucional que ha fortalecido la proyección del talento femenino a nivel global.

admin

México tiene la mujer más bella del mundo.

Previous article

Presidenta de Morena se le va con todo  jorge Romero.

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Local