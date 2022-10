Monreal agradece a AMLO por mencionarlo como aspirante presidencial durante mañanera

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que lo haya mencionado en su conferencia matutina, como uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia.

“Me alegra mucho que el presidente haya ahora extendido el nombre de aspirantes y me haya incluido, poco a poco me voy acercando a ti; a los tamales de chipilín. Y del presidente de la República sólo digo muchas gracias por referirme, porque su voz es muy fuerte, es muy potente. Y ahora, con su referencia, les puedo decir a los militantes de Morena que eso me permite que no me excluyan y que tampoco me descalifiquen”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.