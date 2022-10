Monreal Tomará Acciones Legales contra Layda Sansores por Filtración de Mensajes

“Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la constitución y la ley. Vamos a resistir”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

