Montserrat Caballero buscara la reelección a la alcaldía de Tijuana, recordemos que esta alcaldesa vive en un bunker en su localidad. Por otra parte esta Erick morales al parecer por conveniencia lo quiere apoyar el partido verde, aprovechar el crecimiento de Morena y Buscar crecer en este estado del norte. Todos conocen al ex boxeador Erick “El Terrible Morales, quien a pesar de no tener experiencia política, también buscara la candidatura, este es un conflicto. Debe Morena dejar de poner figuras públicas a contender en puestos importantes solo por ser populares, como sucede en Mérida Yucatán donde pusieron a Rommel Pacheco quien fue panista y estuvo en contra de las reformas del gobierno federal, ahora será quien busque ser alcalde en Mérida Yucatán de la mano del partido qué fundó Andrés Manuel López Obrador que opinan creen que deben subirlos a estos puestos por ser populares. Www.elcambiodemexico.com

You may also like