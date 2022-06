Morena definirá su candidato a la Presidencia de la República con una encuesta

“El presidente López Obrador es referencia no solo en los países americanos, sino en todo el mundo, vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos, vamos a vencer en el Estado de México, vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024, sabrá nuestra diligencia mantener unidad porque la unidad se construye con respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye cuando se escucha el pueblo, ellos lo han demostrado y lo harán también aquí, que saben mantener la unidad de Morena”, aseguró Ebrard.

