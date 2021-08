Morena elige a Sánchez Cordero como candidata a presidir Mesa Directiva del Senado

Con una bienvenida entre abrazos, saludos y aplausos para recibir a Olga Sánchez Cordero de regreso a su escaño y como virtual presidenta de esta Cámara, la bancada de Morena en el Senado de la República arrancó su asamblea plenaria, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones.

Te recomendamos: “Me siento muy honrada de regresar al Senado”, asegura Olga Sánchez Cordero

Luego de saludar, uno a uno de sus compañeros la eligieron como su única propuesta a presidir la Mesa Directiva y así someter el nombramiento a votación del pleno el domingo.

La senadora Sánchez Cordero agradeció el cálido recibimiento y se comprometió a construir acuerdos dentro y fuera de su bancada, para lograr que avancen las reformas.

“Yo estoy aquí para construir, estoy aquí para que, a través del diálogo y la dialéctica parlamentaria, se logren construir consensos, lo más importante es construirlos al interior de esta bancada, al interior también de nuestros grandes aliado, porque una vez que tengamos esta construcción al interior de nuestro grupo, podemos construir y convencer a los demás grupos parlamentarios y a los demás partidos. No me queda más, de verdad, que agradecerles esta extraordinaria recepción a mi persona, lo cual me compromete mucho más y me hace tener una enorme responsabilidad frente a ustedes, frente al proyecto del presidente y frente al país. Muchas gracias por esta confianza, no la voy a defraudar. Gracias, gracias, gracias”, explicó Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.