Morena presenta anexo a reforma sobre Fuerzas Armadas para lograr votos de la oposición

“Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ‘ley Alito’. Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta, ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, salvo que se trate de alguna estrategia electoral política, yo la respeto; pero de hecho se aceptó todo”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

You may also like