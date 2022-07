Morena seguirá con eventos masivos a pesar de advertencias del INE, asegura Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que, a pesar de las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) de no hacer eventos masivos, ellos los seguirán realizando ya que, afirmó, nadie puede ir en contra la libertad de expresión y de libre asociación.

Dijo que los funcionarios que participan en estos eventos lo hacen en sus días de descanso, y aclaró que no se han utilizado recursos públicos y si alguien tiene pruebas, que las presente, refiriéndose a declaraciones de una corriente de Morena que apoya al canciller Marcelo Ebrard.

“Los perfiles más visibles en nuestro movimiento son siempre funcionarios de territorio, no de escritorio, entonces no hay que confundir entre el trabajo que ellos realizan, que es su obligación como funcionarios públicos, y la actividad política que puedan tener, yo no he visto ningún acto político o de promoción política realizado entre semana por ninguno de los altos perfiles más visibles de esta transformación. Son respetuosos de la ley y, ante todo, responsables por la función que tienen, en el tema de recursos públicos no, no somos iguales, no es como antes que desde el gobierno se usaban recursos con fines de promoción política. El uso de recursos públicos es un delito, entonces, si alguien tiene pruebas, de que hay uso de recursos públicos pues tendría que denunciarlo, y que lo investigue la autoridad correspondiente, yo les ofrezco diálogo y comunicación, porque todas y todos tenemos que ser muy responsables”, señaló Mario Delgado, presidente de Morena.