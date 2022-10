Morena transparentará gastos en renta de edificios: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que no sabía que el Instituto Nacional Electoral (INE) le había impuesto una multa de 144 mil pesos a su partido por haberse negado a transparentar una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los pagos que hacen por renta de edificios.

“La verdad es que no tenía conocimiento que habíamos hecho, pero lo vamos a hacer público, no tenemos por qué estar escondiéndonos, gracias por avisar, pero hoy mismo queda, no tiene sentido, no demos a conocer cuánto nos cuesta, nosotros daremos toda la información de edificios y demás que rentamos, siempre lo hacemos y ruego ahí una disculpa de alguien que se pasó de vivo queriendo reservar algo que no debe reservarse”, indicó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.