Movimiento ‘Abre mi escuela’ llega a varios estados de México

“Ya sabemos que hay formas de regresar a la escuela de forma ordenada, con protocolos, con seguridad, usando el cubrebocas, con su sana distancia y no entendemos porque Nuevo León es uno de los pocos estados en donde no ha habido reapertura de las escuelas”, dijo Sergio Palau, padre de familia.

“Vemos que no ha habido un aprendizaje significativo, nos preocupan las consecuencias psicológicas que se están sufriendo no solo para los niños, también para las mamás que trabajan”, agregó Andrea Müller, Movimiento Presencial es Esencial

“La finalidad de nuestro movimiento es poner en el centro de la discusión a los niños y su necesidad de acudir presencialmente a la escuela, la escuela a distancia no ha rendido, no les ha funcionado”, explicó Ana Cárdenas.