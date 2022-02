Movimiento Ciudadano elige a José Luis Pech como candidato en Quintana Roo

“Me da mucho gusto haber recibido esta invitación y la acepto particularmente no solo por mí sino por miles de quintanarroenses que estaban preocupados de que no veían una buena opción, van a poder cobrar las cuentas que tienen pendientes con los malos gobiernos, Quintana Roo merece un gobierno decente, podemos decir esta mañana que a Quintana Roo ya le llegó su media naranja”, agregó.

🟢 No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún. #MorenaSinUnidad #QuintanaRoo pic.twitter.com/dkJ7ISPTOH