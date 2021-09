Muere el exfutbolista inglés Jimmy Greaves, quien fuera campeón en el Mundial de 1966

Jimmy Greaves, exjugador de la selección inglesa ganadora del Mundial de 1966 y del Tottenham Hotspur, murió, el domingo 19 de septiembe de 2021, a los 81 años, informó el club londinense.

Te recomendamos: Muere el expresidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, a los 84 años

El antiguo delantero inglés, considerado una leyenda del fútbol de Inglaterra, inició su carrera deportiva en el Chelsea antes de unirse a clubes como el Milan, Spurs y West Ham.

Greaves marcó 44 goles en 57 partidos del equipo inglés y 266 en 379 partidos con el Tottenham.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021