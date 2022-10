Muere el ‘Hombre Más Sucio del Mundo’ a los 94 Años

ที่เห็นคือชายชราวัย 94 ปีชาวอิหร่าน นาย “Amou Haji” ชายที่ได้ชื่อว่า “dirtiest man in the world” เพราะกว่า 50 ปีครับ ที่แกไม่เคยอาบน้ำและไม่กินอาหารสด เนื่องจากว่าแกกลัวตัวเองจะป่วย ล่าสุดแกตายแล้วครับ ด้วยอาการป่วย ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่นานชาวบ้านพาแกไปอาบน้ำครับผม⚠️ pic.twitter.com/xIum8QjNSY

