Muere gimnasta ucraniana Katya Dyachenko, a los 11 años, tras bombardeo en Mariúpol

La gimnasta ucraniana Katya Dyachenko, quien tenía 11 años de edad y un gran futuro por delante, perdió la vida tras un bombardeo registrado en la ciudad de Mariúpol.

Te recomendamos: México y otros países de la OEA llaman a detener los crímenes de guerra en Ucrania

La noticia de su lamentable deceso fue dada a conocer por la legisladora Anna Purtova por medio de sus redes sociales.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she’s just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022