Mujer celebra su eutanasia a pesar de ser una devota de la fe católica

El domingo 10 de octubre, Martha Sepúlveda recibirá la eutanasia. De esta manera, se convertirá en la primera paciente de una enfermedad no terminal en someterse a este procedimiento en Colombia.

Te recomendamos: Papa Francisco expresó dolor por los 330 mil reportes de abuso al interior de la iglesia católica francesa

En una entrevista con Noticias Caracol, la señora Sepúlveda luce despreocupada mientras explica que “Dios no me quiere ver sufrir a mí”. Ella es una mujer de fe y asegura que su decisión no entra en conflicto con sus creencias espirituales:

“Yo estoy totalmente tranquila; soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie, así como un padre no quiere ver sufrir a sus hijos”, dijo.

Martha Liria Sepúlveda Campo padece desde hace tres años esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la misma enfermedad degenerativa que padeció Stephen Hawking. En el caso de la señora Sepúlveda, la esclerosis atacó sus piernas y hoy apenas puede caminar, entre otros síntomas dolorosos.

El 23 de julio, una corte colombiana abrió el derecho a la muerte a pacientes no terminales como ella. A los cuatro días del dictamen, la señora Sepúlveda tramitó la solicitud para acceder a la eutanasia. El 6 de agosto ya podía elegir una fecha.

Trascendió que la señora Sepúlveda ha tenido varias conversaciones con sacerdotes, explicando el sufrimiento que padece. Dijo que un sacerdote ya la confesó, pero no pudo aplicarle los santos óleos. Su hijo, en cambio, dijo estar adolorido pero que la acompaña en su decisión.

“Lo mejor que me puede pasar es descansar”, dijo la paciente. “Cobarde seré pero no quiero sufrir más. Estoy cansada. Lucho por descansar más bien”.

Conocido como el derecho a la muerte digna, la eutanasia ha sido despenalizada únicamente en ocho países del mundo. “Países Bajos (2001), Bélgica (2002), Luxemburgo (2008) y Canadá (2016) tienen leyes de eutanasia en vigor”, explica el sitio derechoamorir.org. “En Colombia, la eutanasia es un derecho constitucional desde 1998, aunque todavía no lo han regulado adecuadamente”.

Según el Ministerio de Salud colombiano, desde 2015 a 2021 se han realizado 157 procedimientos.

También se permite la eutanasia, o alguna modalidad de suicidio asistido, en Suiza y Nueva Zelanda, así como en algunas entidades de Australia y Estados Unidos.