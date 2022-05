Mujer fingió ser hombre durante 36 años para poder cuidar a su hija

Una mujer de la India ha dado a conocer que fingió ser hombre durante 36 años para poder criar con seguridad a su hija en “una sociedad patriarcal”, asegura. Esta es la historia.

S Petchiammal es una mujer de 57 años originaria de la aldea Kattunayakanpatti quien durante 36 años cambió su apariencia física, nombre y lugar de residencia para poder criar a su hija, esto después del fallecimiento de su esposo.

En declaraciones con el medio The New Indian Express, Petchiammal recordó lo que tuvo que afrontar: “Perdí a mi marido Siva solo 15 días después de casarme. Entonces solo tenía 20 años y pronto di a luz a Shanmugasundari. Decidí no volver a casarme, pero criar a una sola resultó difícil”, mencionó.

La mujer aseguró que trabajó en obras de construcción, hoteles y tiendas de té, pero en cada uno de ellos sufrió de acoso sexual, razón por la cual transformar su apariencia. Cambió su atuendo por una camisa y un lungui, además de cambiarse el nombre el nombre a “Mathu” y cambiarse de ciudad.

“Nos reasentamos en Kattunayakkanpatti hace más de 20 años. Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que soy una mujer”, aseguró Petchiammal.

Pese a que ahora su hija ya está casada y no necesita de su protección, Petchiammal no quiere cambiar su atuendo, pues esta le garantizó una vida segura para su hija. “Seguiré siendo Muthu hasta que me muera”, mencionó.

Debido a su edad, la mujer de 57 años no puede seguir realizando trabajos duros, por lo que obtuvo una tarjeta de trabajo con identidad femenina y ha solicitado ayuda al gobierno para que recibir apoyo monetario.

“No tengo casa ni ahorros. Tampoco puedo solicitar el certificado de viudedad. Como soy demasiado mayor para trabajar, pido al gobierno que me ofrezca alguna ayuda monetaria”, dijo al medio mencionado.