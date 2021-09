Mujer se reencuentra con su novio de la adolescencia 33 años después y se comprometen a casarse

33 años después de perderse el rastro, un hombre y una mujer que viven en distintos países se reencontraron a través de Facebook. Esta es la historia de Ximena Gray y Carlos Daniel Pérez; fueron novios en su adolescencia, la vida les dio una segunda oportunidad, y ahora están comprometidos para casarse a los 60 años.

Ximena conoció a Carlos en 1977, cuando los dos tenían 15 años. El primer encuentro fue en Viña del Mar, Chile. La familia de Carlos, originaria de Argentina, pasaba el verano en esta ciudad chilena, lugar donde nació Ximena.

“Se alojaba con su familia en la casa de unos amigos, que eran mis vecinos”, recuerda Ximena en una entrevista con Infobae. “Ahí nos flechamos; éramos chicos, pero nos cruzamos la mirada. Antes de volver a Mendoza, me dejó una pequeña carta para seguir en contacto. Nos seguimos escribiendo durante todo el año, hasta que volvió en el verano y empezamos a pololear”.

“Una vez, su papá tuvo que ir a buscarlo porque no se quería volver. Nos quedábamos juntos todo el verano pero claro, después de las vacaciones Carlos volvía a la Argentina y yo me quedaba en Chile. No nos veíamos en todo el año, pero manteníamos el noviazgo por carta”.