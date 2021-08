Mujer sigue amamantando a su hijo de 4 años: “me importa bledo lo que piensen”

El trato de Beccy Ashe hacia su hijo se convirtió en una noticia que ha dado la vuelta al mundo, esto debido a que ha decidido seguir amamantando al niño de cuatro años, sin importar lo que pueda pensar o decir la gente. “Me importa un bledo”, asegura.

Ashe, originaria de Mossley Hill, un suburbio de Liverpool, decidió contar su experiencia sobre la decisión de amamantar a sus dos hijos, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Actualmente, Beccy sigue amamantando a su hijo Tobias de cuatro años, pero no es la primera vez que toma esta decisión, pues también lo hizo con Daisy hasta que cumplió los cinco años.

Las razones por las que la mujer de 35 años decidió amamantar a sus hijos mientras seguían creciendo se debió al vínculo emocional y la cercanía que la lactancia materna puede proporcionar a la relación entre madre e hijos, además del valor nutricional y los beneficios para la salud.

“Mi hijo Tobias sigue tomando pecho, (una vez) por la mañana y por la noche. Con la guardería es una forma estupenda de establecer un vínculo y reconectar al final del día. “Es muy reconfortante, es nutritivo y alivia el dolor. Es algo más que darles de comer”, aseguró Ashe en entrevista con el medio Liverpool Echo.

Sobre el proceso para dejar de amamantar a su hija Daisy, la madre detalló que fue un proceso lento que inició al decirle que no, que ella (la mamá) no quería hacerlo y que no era el momento adecuado, el cual continuó que finalmente su hija ya no pidió. Dichas acciones, indica, también las realizará con su hijo, hoy de cuatro años.

“Pide más en un día (su hijo), pero le digo que no. Es una lección para él en cuanto a la enseñanza de la autonomía del cuerpo, en el sentido de que este es mi cuerpo y yo puedo decidir lo que pasa con él”, dijo Beccy.

Con respecto al porqué muchas madres dejan de dar pecho antes de lo que quisieran, Ashe se lo atribuye a la presión y norma social, esto pese a que en el Reino Unido se aconseja que las mujeres pueden amamantar todo el tiempo que ellas y sus hijos deseen.

“Nunca me he enfrentado a ningún juicio y, sinceramente, me importa un bledo lo que los demás piensen de mí, no es mi problema lo que piensen”, reafirmó la mujer, quien apoya la lactancia materna, aunque es consciente de las dificultades que puede representar este proceso, mismo que es un constante aprendizaje para la mamá y el bebé.

Además de su expreso apoyo a que las mujeres amamanten el tiempo que deseen, Beccy se convirtió en mentora de Liverpool Bambis, un servicio que ofrece información y apoyo a las mamás y familias que deciden seguir dando pecho.

