Mujer va al hospital por supuesto covid largo y le detectan grave enfermedad

La historia de una mujer le ha dado la vuelta al mundo después de dar a conocer que tiene una grave enfermedad, misma que inicialmente confundió con COVID-19. Esta es la historia.

Sinead Hudson y su esposo Rob fueron de vacaciones a Ibiza con la intención de descubrir el lugar que, tenían planeado, se convirtiera en su nuevo hogar; sin embargo, ambos dieron positivo al covid, ella el 2 de enero.

Ella aseguró que su malestar era mayor que el de su pareja, pues tenía mucha debilidad y cansancio, en ese momento lo adjudicaron al hecho de que el coronavirus ataca de diferente manera a cada persona.

Después de unos días, Sinead dio negativo a una prueba de covid, por lo que se podía suponer que comenzaría su mejora, pero no fue así. Los síntomas persistieron pero los relacionó como consecuencias de un covid largo o alguna infección, hasta que llegó un punto de inflexión.

Alrededor del día 21 de enero, Hudson despertó con 41 grados de fiebre y delirando, razón por la cual terminó por ir a un hospital de Ibiza. “Pensé que era sólo una infección o un covid largo y quería que solo me dieran antibióticos para poder irme a casa, pero me dijeron que tenían que averiguar cuál era la infección”, dijo.

Cuatro días después los médicos decidieron realizarle una biopsia de médula ósea debido a la fiebre inexplicable. ¿El resultado? Una leucemia aguda.

“Todo se volvió blanco y me pitaron los oídos. Era como si mi cerebro se hubiera detenido y no pudiera asimilar nada de lo que me decía”, dijo Sinead en palabras recuperadas por The Sun, quien también aseguró que en ese momento tuvo una “abrumadora” sensación de querer vivir.