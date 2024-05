La candidata del #PRIAN decide subir a sus redes sociales el oficio en el que pedía al Instituto emprender una campaña de difusión en la que se aclarara que los programas sociales no son propiedad de un partido y no pueden utilizarse para pedir el voto, esto la llevó a ser multada por el tribunal superior de justicia electoral a la candidata presidencial de la oposición del gobierno federal , Xóchitl Gálvez solo con 21 mil 714 pesos. Que opinan de esta multa y la cantidad. Www.elcambiodemexico.com

